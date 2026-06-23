Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Голанд став найкращим бомбардиром збірної Норвегії в історії на чемпіонатах світу

Денис Іваненко — 23 червня 2026, 07:09
Голанд став найкращим бомбардиром збірної Норвегії в історії на чемпіонатах світу
Ерлінг Голанд
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд встановив черговий рекорд у складі своєї національної команди.

Він одноосібно став найкращим бомбардиром збірної Норвегії на чемпіонатах світу. Це досягнення йому підкорилось у поєдинку проти Сенегалу.

Ерлінг оформив дубль, чим допоміг "вікінгам" здобути перемогу з рахунком 3:2. Вона гарантувала норвежцям вихід у плейоф.

Для встановлення національного рекорду Голанду знадобилось лише два матчі. В його активі тепер чотири забиті м'ячі на Мундіалях.

Він випередив у рейтингу колишнього півзахисника збірної К'єтіля Рекдала. Той брав участь у двох чемпіонатах світу (1994 і 1998) та забив два голи.

Зазначимо, що в останньому турі Норвегія зіграє проти Франції. Гра відбудеться 26 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Читайте також :
Голанда визнали найкращим гравцем драматичного поєдинку ЧС-2026 Норвегія – Сенегал
Ерлінг Голанд Чемпіонат світу-2026 з футболу збірна Норвегії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Він продовжує дивувати нас: Паредес оцінив історичний рекорд Мессі після дубля на ЧС-2026
Неповторний Пеле, унікальний Мессі та киянин-рекордсмен: 10 головних рекордів чемпіонатів світу
Голанда визнали найкращим гравцем драматичного поєдинку ЧС-2026 Норвегія – Сенегал
Йорданія та Алжир визначилися зі стартовими складами на лобовий матч ЧС-2026
Франція – Ірак: відеоогляд матчу 2-го туру ЧС-2026 у групі I

Останні новини