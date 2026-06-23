Голанд став найкращим бомбардиром збірної Норвегії в історії на чемпіонатах світу

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд встановив черговий рекорд у складі своєї національної команди.

Він одноосібно став найкращим бомбардиром збірної Норвегії на чемпіонатах світу. Це досягнення йому підкорилось у поєдинку проти Сенегалу.

Ерлінг оформив дубль, чим допоміг "вікінгам" здобути перемогу з рахунком 3:2. Вона гарантувала норвежцям вихід у плейоф.

Для встановлення національного рекорду Голанду знадобилось лише два матчі. В його активі тепер чотири забиті м'ячі на Мундіалях.

Він випередив у рейтингу колишнього півзахисника збірної К'єтіля Рекдала. Той брав участь у двох чемпіонатах світу (1994 і 1998) та забив два голи.

Зазначимо, що в останньому турі Норвегія зіграє проти Франції. Гра відбудеться 26 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.