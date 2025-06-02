Іспанія – Франція: де та коли дивитися матч плейоф Ліги націй

Збірна Іспанії зіграє із Францією в межах півфінального матчу Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 5 червня, на стадіоні "МХП-Арена" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Французи виграли групу 2, програвши всього один матч Італії. У чвертьфіналі "півні" були близькі до вильоту. У першому матчі збірна Хорватія здобула перемогу з рахунком 2:0. Французи ідентично обіграли хорватів на власному полі, однак у серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Дідьє Дешама.

Іспанія всього один раз втратила очки на груповому етапі, зігравши унічию із Сербією. У межах 1/4 "Фурія Роха" також здобула перемогу в серії пенальті, обігравши Нідерланди.