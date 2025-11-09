У клубі Трубіна та Судакова без змін: Кошту переобрали президентом Бенфіки

Вчора, 8 листопада, відбулися вибори президента лісабонської Бенфіки, які завершилися перемогою легенди клубу Руя Кошти.

Про це йдеться на сайті "орлів".

Кошта виграв вибори, набравши 65,89% голосів. Його конкурент Жоау Норонья Лопеш отримав 34,11% голосів. Таким чином, Руй Кошта був переобраний на посаду президента Бенфіки.

"Мої перші слова до вболівальників Бенфіки: яка безмежна гордість! Вітаю з цією чудовою демократичною енергією та надзвичайною явкою. Тільки Бенфіка могла увійти в історію таким чином, з голосуванням, гідним Бенфіки! Яка велич! Який дух! Яка участь! Найбільше голосування за спортивний клуб у світі. Найбільша участь в установі Португалії. Бенфіці немає рівних.

Зараз саме час матеріалізувати наші ідеї та проєкти з оновленою рішучістю відповідати на виклики сьогодення та підкорювати майбутнє. Зараз саме час для єдності навколо того, що є найважливішим: славетного лісабонського клубу Бенфіка. Воля, однозначно висловлена ​​членами клубу, вказує нам шлях для спільного руху вперед, зміцнюючи колективний дух і завжди ставлячи нашу Бенфіку в центр наших дій.

Ми виходимо з цих виборів зміцненими, керованими силою, енергією та відданістю, які вболівальники Бенфіки довірили нам. Ми йдемо ще більш рішучими та з оновленими амбіціями зробити Бенфіку великою. Ми завжди будемо вимогливими та близькими до наших команд, членів клубу, клубних будинків Бенфіки та всіх, хто робить цей клуб найкращим у світі, щодня. Дякуємо всім. Ми всі – Бенфіка! Хай живе Бенфіка!", – сказав Кошта у своїй першій промові після переобрання.