Португалія – Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй

Збірна Іспанії зіграє з Португалією в межах фінального матчу Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 8 червня, на стадіоні "Арена Мюнхен" у Німеччині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Португальці посіли перше місце в групі 1, не зазнавши жодної поразки. У чвертьфіналі підопічні Роберто Мартінеса у двоматчевому протистоянні здолали Данію – 0:1, 5:2, а у півфіналі обіграли Німеччину (2:1).

Іспанія всього один раз втратила очки на груповому етапі, зігравши унічию із Сербією. У межах 1/4 "Фурія Роха" здобула перемогу в серії пенальті, обігравши Нідерланди. А півфінал проти Франції видався феєричним – 5:4.