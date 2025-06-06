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Португалія – Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй

Микола Дендак — 6 червня 2025, 00:35
Португалія – Іспанія: де та коли дивитися фінал Ліги націй
Ліга націй
УЄФА

Збірна Іспанії зіграє з Португалією в межах фінального матчу Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Поєдинок відбудеться в неділю, 8 червня, на стадіоні "Арена Мюнхен" у Німеччині. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Португальці посіли перше місце в групі 1, не зазнавши жодної поразки. У чвертьфіналі підопічні Роберто Мартінеса у двоматчевому протистоянні здолали Данію – 0:1, 5:2, а у півфіналі обіграли Німеччину (2:1).

Іспанія всього один раз втратила очки на груповому етапі, зігравши унічию із Сербією. У межах 1/4 "Фурія Роха" здобула перемогу в серії пенальті, обігравши Нідерланди. А півфінал проти Франції видався феєричним – 5:4.

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