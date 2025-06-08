Франція з голами Мбаппе та Олісе переграла Німеччину в матчі за 3-тє місце Ліги націй

У неділю, 8 червня, відбувся матч за 3-тє місце у Лізі націй УЄФА сезону 2024/25, в якому збірна Франції здобула впевнену перемогу над командою Німеччини.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Французи забили по голу в кожному з таймів, на що суперник так нічим і не відповів. Так, рахунок на 45-й хвилині відкрив Мбаппе, а остаточний результат на табло зафіксував Олісе, який відзначився за 6 хвилин до завершення основного часу.

Ліга націй УЄФА сезону-2024/25

Матч за 3-тє місце, 8 червня

Німеччина – Франція 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Мбаппе, 0:2 – 84 Олісе

Німеччина: тер Штеген – Кімміх, Кох, Та, Раум (Міттельштедт, 65) – Гросс (Керер, 73) – Адейемі (Гнабрі, 79), Горецка (Бішоф, 65), Віртц – Вольтемаде (Ундав, 46), Фюллькруг

Франція: Меньян – Гюсто, Баде, Л. Ернандес, Дінь – Тчуамені (Коне, 69), Рабьо – Коло Муані (Дуе, 69), Шеркі (Олісе, 69), Тюрам (Гендузі, 90) – Мбаппе

Попередження: Раум, Адеємі, Та – Дінь, Ернандес

Нагадаємо, у півфіналі Німеччина програла Португалії, а Франція поступилася Іспанії.

Матч за перше місце між Іспанією та Португалією відбудеться сьогодні, 8 червня, о 22:00.

Раніше стало відомо, що Узбекистан та Йорданія вперше в історії зіграють на чемпіонаті світу, відібравшись на мундіаль 2026 року.