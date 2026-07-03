Роналду та Модрич у справі: Португалія і Хорватія назвали стартові склади на матч 1/16 плейоф ЧС-2026

У п'ятницю, 3 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбудеться ще один матч 1/16 плейоф, у якому між собою зіграють збірні Португалії та Хорватії.

Команди вже визначилися зі стартовими складами на протистояння, яке розпочнеться о 2:00 ночі за київським часом.

Португалія : Діогу Кошта, Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш, Вітінья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду

: Діогу Кошта, Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш, Вітінья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду Хорватія: Лівакович, Станішич, Шутало, Понграчич, Перішич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батуріна, Влашич, Будімир

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На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Роберто Мартінеса, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,71. Нічия – 3,78, на виграш Хорватії можна поставили з коефіцієнтом – 5,40.

Прохід Португалії до наступної стадії турніру – 1,35. На те, що команда Златко Далича проб'ється до 1/8 фіналу – 3,33.

Напередодні збірна Іспанії розгромила Австрію в 1/16 плейоф ЧС-2026.

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