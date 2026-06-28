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Півзахисник Колумбії назвав Роналду прикладом для наслідування

Володимир Слюсарь — 28 червня 2026, 12:53
Півзахисник Колумбії назвав Роналду прикладом для наслідування
Хамес Родрігес
x.com/MNUFC

Півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес назвав Кріштіану Роналду зразком для наслідування.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Кріштіану – справжній приклад для наслідування. Коли я тільки перейшов у Реал, він став одним із перших, хто мене зустрів. Він запросив мене до себе додому, і ми стали близькими друзями. Він чудова людина і приклад для кожного. Просто подивіться на його фізичну форму у 41 рік".

Раніше наставник збірної Португалії Роберто Мартінес оцінив фізичний стан і гру Кріштіану Роналду у матчі третього туру чемпіонату світу-2026 проти Колумбії (0:0).

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