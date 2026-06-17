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Португалія – ДР Конго: відео голів матчу ЧС-2026 в групі К

Олександр Булава — 17 червня 2026, 20:18
Португалія – ДР Конго: відео голів матчу ЧС-2026 в групі К
Кріштіану Роналду
Getty Images

У середу, 17 червня, відбувається матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Португалії та ДР Конго.

На 6-й хвилині Жоау Невеш вивів Португалію вперед. Він забив ударом головою після навісу від Педру Нету.

Під завісу першого тайму португальці примудрилися пропустити – Конго забило дебютний гол в історії на чемпіонаті світу.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Португалія – ДР Конго за цим посиланням.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку підопічних Роберто Мартінеса, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,09. Нічия – 10. Виграш африканців – 31.

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Нагадаємо, що у групі K також опинились збірні Колумбії та Узбекистану. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 5:00 за київським часом.

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