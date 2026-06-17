Португалія – ДР Конго: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У середу, 17 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Португалії та ДР Конго.

Гру на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні розсудить катарська бригада арбітрів на чолі з Абдулрахманом Аль-Джассімом. Вона розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Португалія – ДР Конго безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що ліцензований букмекер betking вважає фаворитом поєдинку підопічних Роберто Мартінеса, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,28. Нічия – 5,75. Виграш африканців – 12,00.

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Нагадаємо, що у групі K також опинились збірні Колумбії та Узбекистану. Вони своє очне протистояння проведуть 18 червня о 5:00 за київським часом.