Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Португалія – ДР Конго: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Денис Іваненко — 17 червня 2026, 08:09
Португалія – ДР Конго: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026
Португалія – ДР Конго, коефіцієнти на матч ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок першого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Португалії та ДР Конго.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є європейська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,50. Виграш африканців – 11,00.

Поєдинок відбудеться 17 червня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу K. Разом із ними за вихід у плейоф також боротимуться Колумбія та Узбекистан.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
Мессі побив бомбардирський рекорд чемпіонатів світу, який належав Роналду
Збірна Португалії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна ДР Конго з футболу

Збірна Португалії з футболу

Один з основних захисників збірної Португалії пропустить матч проти ДР Конго
Португалія – ДР Конго: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026
Збірна Португалії залишиться без головного тренера після завершення ЧС-2026
Це протистояння Мессі та Роналду: український супертяж назвав свого фаворита на ЧС-2026
Хіба ви не дивилися матчі? Роналду розповів про свій стан напередодні старту збірної Португалії на ЧС-2026

Останні новини