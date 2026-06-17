Португалія – ДР Конго: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок першого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Португалії та ДР Конго.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є європейська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,30. Нічия – 5,50. Виграш африканців – 11,00.

Поєдинок відбудеться 17 червня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу K. Разом із ними за вихід у плейоф також боротимуться Колумбія та Узбекистан.

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