Португалія забила 5 голів у ворота Данії: огляд матчу Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна Португалії з футболу дотиснула Данію в овертаймах у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА.

Основний час завершився з результатом 3:2 на користь португальців, але в додатковий час підопічні Роберто Мартінеса забили ще двічі. Зазначимо, що в дебюті зустрічі Кріштіану Роналду не реалізував пенальті, проте пізніше реабілітувався та забив гол.

Огляд матчу

Ліга націй – плейоф

1 /4 фіналу, 23 березня

Португалія – Данія 5:2 (1:0)

(перший матч 0:1)

Голи: 1:0 – 38 Андерсен (автогол), 1:1 – 56 Крістесен, 2:1 – 72 Роналду, 2:2 – 76 Еріксен, 3:2 – 86 Трінкау, 4:2 – 91 Трінкау, 5:2 – 115 Рамос

Зазначимо, що у півфінал Ліги націй також вийшли Іспанія, Франція та Німеччина. Суперниками Португалії стануть німці. Матчі 1/2 фіналу відбудуться у Німеччині.

Напередодні збірна України поступилась Бельгії за право грати в дивізіоні А Ліги націй. "Синьо-жовті" підходили до цього поєдинку, маючи перевагу завдяки перемозі з рахунком 3:1 в першій зустрічі. Проте в гостях українці зазнали розгромної поразки 0:3.

Також українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.