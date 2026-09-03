Півзахисник, на якого претендували Шахтар та Челсі, став гравцем португальського гранду

Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек став гравцем Порту.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

Сума трансферу склала 11 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2031 року.

Qual é o teu look? 👀



Gabriel Mec 📍 Aliados Lounge, Estádio do Dragão pic.twitter.com/lnqcicnMyT — FC Porto (@FCPorto) September 2, 2026

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.

Окрім "гірників" та Порту, головним та найбільш наполегливим претендентом на бразильця був Челсі. Також півзахисника хотів придбати Галатасарай.