Півзахисник, на якого претендували Шахтар та Челсі, став гравцем португальського гранду
Габріель Мек
ФК Порту
Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек став гравцем Порту.
Про це повідомила пресслужба португальського клубу.
Сума трансферу склала 11 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2031 року.
Нагадаємо, ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.
Окрім "гірників" та Порту, головним та найбільш наполегливим претендентом на бразильця був Челсі. Також півзахисника хотів придбати Галатасарай.