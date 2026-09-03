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Півзахисник, на якого претендували Шахтар та Челсі, став гравцем португальського гранду

Олексій Мурзак — 3 вересня 2026, 18:03
Півзахисник, на якого претендували Шахтар та Челсі, став гравцем португальського гранду
Габріель Мек
ФК Порту

Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек став гравцем Порту.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

Сума трансферу склала 11 мільйонів євро, а контракт розрахований до 2031 року.

Нагадаємо, ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.

Окрім "гірників" та Порту, головним та найбільш наполегливим претендентом на бразильця був Челсі. Також півзахисника хотів придбати Галатасарай.

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