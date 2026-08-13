Турецький гранд вирішив скласти конкуренцію Шахтарю та Челсі у боротьбі за трансфер півзахисника Греміо

Півзахисник Греміо та збірної Бразилії U-20 Габріель Мек потрапив до сфери інтересів Галатасарая.

Про це повідомив інсайдер Руді Галетті.

За його даними, турецький гранд вирішив скласти конкуренцію англійському Челсі та донецькому Шахтарю.

Турецький клуб планує зробити пропозицію щодо повноцінного трансферу бразильця, який оцінюється в 16 ​​мільйонів євро.

Ще у жовтні минулого року повідомлялося, що Шахтар готується викласти за гравця близько 20 мільйонів, однак тоді футболіст заявив, що для його розвитку краще ще на якийсь час залишитися в Бразилії.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро.