Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар готовий заплатити 20 млн євро за 17-річного гравця Греміо

Володимир Варуха — 7 жовтня 2025, 13:29
Шахтар готовий заплатити 20 млн євро за 17-річного гравця Греміо
Габріель Мек
Gremio

Донецький Шахтар зацікавлений у трансфері бразильського півзахисника Габріеля Мека.

Про це повідомляє Mix Vale.

Зазначається, що Шахтар продовжує активно слідкувати за 17-річним футболістом Греміо. Гірники зробили другу пропозицію, яка цього разу вже становить близько 20 млн євро та очікують на відповідь.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Сам Мек не вирішив, чи планує переходити у донецький Шахтар, адже за гравцем слідкують топові європейські клуби: Арсенал, Борусія Дортмунд, Інтер та інші.

Раніше Греміо відхилив першу пропозицію у розмірі 15 млн євро.

Греміо Футбольні трансфери Шахтар

Шахтар

Сікан може повернутися до Шахтаря
Півзахисник Шахтаря зацікавив Манчестер Юнайтед
Шахтар – ЛНЗ: де дивитися матч 8-го туру УПЛ
Футболіст Шахтаря отримав виклик на матч проти збірної Росії
Палкін: З квітня 2022 року Шахтар згенерував понад 400 млн доларів доходу

Останні новини