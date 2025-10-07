Шахтар готовий заплатити 20 млн євро за 17-річного гравця Греміо

Донецький Шахтар зацікавлений у трансфері бразильського півзахисника Габріеля Мека.

Про це повідомляє Mix Vale.

Зазначається, що Шахтар продовжує активно слідкувати за 17-річним футболістом Греміо. Гірники зробили другу пропозицію, яка цього разу вже становить близько 20 млн євро та очікують на відповідь.

Чинний контракт Мека з Греміо розрахований до 2027 року, а його клаусула становить 50 млн євро. За основну команду Греміо юний бразилець зіграв лише два матчі, однак регулярно грає за U-20.

Сам Мек не вирішив, чи планує переходити у донецький Шахтар, адже за гравцем слідкують топові європейські клуби: Арсенал, Борусія Дортмунд, Інтер та інші.

Раніше Греміо відхилив першу пропозицію у розмірі 15 млн євро.