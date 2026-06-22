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Кривбас проведе наступний збір у Нідерландах

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 15:49
Кривбас проведе наступний збір у Нідерландах
ФК Кривбас

Криворізький Кривбас проведе другу частину підготовки до сезону-2026/27 у Нідерландах.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Команда Патріка ван Леувена тренуватиметься в мальовничому містечку Бюрг-Хамстеде в провінції Зеландія. Збір у Нідерландах триватиме з 5 по 15 липня.

Під час підготовки заплановано низку контрольних матчів. Про дати їх проведення та суперників клуб повідомить додатково.

Зазначимо, що футболісти Кривбасу вийшли з відпустки 18 червня. Наразі команда ван Леувена готується на тренувальній базі у Кривому Розі.

Нагадаємо, що Кривбас завершив сезон-2025/26 на сьомому місці в турнірній таблиці УЛ.

Раніше повідомлялося, що капітан Кривбасу Максим Задерака продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.

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