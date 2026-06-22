Кривбас проведе наступний збір у Нідерландах

Криворізький Кривбас проведе другу частину підготовки до сезону-2026/27 у Нідерландах.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Команда Патріка ван Леувена тренуватиметься в мальовничому містечку Бюрг-Хамстеде в провінції Зеландія. Збір у Нідерландах триватиме з 5 по 15 липня.

Під час підготовки заплановано низку контрольних матчів. Про дати їх проведення та суперників клуб повідомить додатково.

Зазначимо, що футболісти Кривбасу вийшли з відпустки 18 червня. Наразі команда ван Леувена готується на тренувальній базі у Кривому Розі.

Нагадаємо, що Кривбас завершив сезон-2025/26 на сьомому місці в турнірній таблиці УЛ.

Раніше повідомлялося, що капітан Кривбасу Максим Задерака продовжить кар'єру в чернівецькій Буковині.