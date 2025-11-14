Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Поразка від Франції стала для Реброва найбільшою на чолі збірної України

Володимир Максименко — 14 листопада 2025, 08:08
Поразка від Франції стала для Реброва найбільшою на чолі збірної України
Сергій Ребров
УАФ

Збірна України зазнала найбільшої поразки за часів роботи Сергія Реброва.

Напередодні "жовто-сині" розгромно поступились Франції 0:4 – до цього найбільшими програшами під керівництвом чинного головного тренера були 0:3 від Румунії на Євро-2024 та від Бельгії в плейоф Ліги націй.

Збірну України Ребров тренує з 2023 року – за цей час команда зіграла 31 матч, з яких 14 виграла, 9 програла та ще 8 разів зіграла внічию. Баланс забитих та пропущених – 48:46.

В останньому турі відбору до чемпіонату світу 2026 року "синьо-жовті" зустрінуться з ісландцями. Гра відбудеться 16 листопада. Українцям, щоб вийти у плейоф, необхідно буде знову перемагати суперника. 

Раніше визначились оцінки футболістів за програний матч проти Франції.

Збірна України з футболу Сергій Ребров

Сергій Ребров

Він заслужив на цю можливість: Ребров – про дебют Михавка
"Я люблю вас" у місті кохання. Думки після матчу Франція – Україна
Ребров: Наступний матч буде вирішальним
Мало бути пенальті: Ребров прокоментував поразку України від Франції
Сподіваємось, Ребров піде після матчу з Ісландією: реакція мережі на розгром збірної України від Франції

Останні новини