Поразка від Франції стала для Реброва найбільшою на чолі збірної України

Збірна України зазнала найбільшої поразки за часів роботи Сергія Реброва.

Напередодні "жовто-сині" розгромно поступились Франції 0:4 – до цього найбільшими програшами під керівництвом чинного головного тренера були 0:3 від Румунії на Євро-2024 та від Бельгії в плейоф Ліги націй.

Збірну України Ребров тренує з 2023 року – за цей час команда зіграла 31 матч, з яких 14 виграла, 9 програла та ще 8 разів зіграла внічию. Баланс забитих та пропущених – 48:46.

В останньому турі відбору до чемпіонату світу 2026 року "синьо-жовті" зустрінуться з ісландцями. Гра відбудеться 16 листопада. Українцям, щоб вийти у плейоф, необхідно буде знову перемагати суперника.

Раніше визначились оцінки футболістів за програний матч проти Франції.