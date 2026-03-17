Відчуття голу дуже схоже: Дулуб порівняв Пономаренка з легендою Динамо

Головний тренер тернопільської Ниви Олег Дулуб заявив, що нападник Динамо Матвій Пономаренко схожий за грою на Сергія Реброва.

Про це він розповів у коментарі "Українському футболу."

"Так, за профайлом він дійсно схожий на Селезньова. Але за стилем вривання в дорослий футбол він мені чимось нагадує самого Сергія Реброва, коли той тільки починав у київському Динамо і виходив на заміни, одразу забиваючи. Звісно, антропометрія у них різна, але відчуття моменту та голу дуже схоже", – сказав Дулуб.

Нагадаємо, що Пономаренко забив переможний гол у ворота Оболоні у 20 турі УПЛ, принісши звитягу Динамо з рахунком 2:1.

Загалом у поточному сезоні-2025/26 на його рахунку 8 м'ячів у розіграші української першості у 9-ти матчах. Його контракт із киянами розрахований до кінця 2028 року.

Результативна гра нападника привернула увагу тренерського штабу збірної України, який викликав його на матчі плейоф кваліфікації ЧС-2026.