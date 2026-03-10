Це його останній шанс: Воробей – про майбутнє Реброва у збірній України
Екснападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей вважає, що наступні матчі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 стануть визначальними для головного тренера Сергія Реброва.
Його слова передає Tribuna.com.
"Матч зі Швецією має серйозний вплив, адже він у керма збірної уже дуже довгий час, а результату все так і немає. Я думаю, це буде останній шанс Реброва.
Жодних прогнозів немає, адже незрозуміло, яка там буде гра, зокрема через цей щільний календар і травми. Ймовірно, що матч може бути зовсім без яскравих моментів, адже обидві команди гратимуть на результат. Жодна з них не матиме в пріоритеті показувати гарну гру, адже на цій стадії найважливіше – це результат", – сказав Воробей.
Нагадаємо, що Україна зіграє проти Швеції у півфіналі плейоф відбору 26 березня. Поєдинок стартує о 21:45 (за київським часом) на арені іспанського клубу Леванте.
Переможець протистояння вийде на тріумфатора дуелі Албанія – Польща, з яким зустрінеться у фіналі плейоф (31 березня).
Через травми національній команді не допоможуть лівий захисник Аякса Олександр Зінченко та форвард Роми Артем Довбик. Через перебір жовтих карток Ребров не зможе розраховувати на Руслана Малиновського та Юхима Коноплю.