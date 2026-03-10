Це його останній шанс: Воробей – про майбутнє Реброва у збірній України

Екснападник донецького Шахтаря та збірної України Андрій Воробей вважає, що наступні матчі плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026 стануть визначальними для головного тренера Сергія Реброва.

Його слова передає Tribuna.com.

"Матч зі Швецією має серйозний вплив, адже він у керма збірної уже дуже довгий час, а результату все так і немає. Я думаю, це буде останній шанс Реброва.

Жодних прогнозів немає, адже незрозуміло, яка там буде гра, зокрема через цей щільний календар і травми. Ймовірно, що матч може бути зовсім без яскравих моментів, адже обидві команди гратимуть на результат. Жодна з них не матиме в пріоритеті показувати гарну гру, адже на цій стадії найважливіше – це результат", – сказав Воробей.