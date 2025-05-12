Мюллер не міняється: легенда Баварії попрощався із фанати, розказавши вульгарний анекдот
Напередодні Баварія офіційно здобула чемпіонство, і відсвяткувала цю подію разом із фанатами на "Альянц Арені".
Це свято мало ще одну важливу емоційну складову, адже легендарний футболіст Томас Мюллер провів свій останній домашній матч у складі мюнхенського клубу.
Звісно, що німець не був би собою, якби не залишив після себе гучний акорд. Півзахисник, відомий своїм специфічним почуттям гумору, попрощався з уболівальниками так, як ніхто не очікував – розповів вульгарний, але кумедний анекдот для повної арени фанатів.
"Старий батько помирає. Біля нього стоять три сини. Він звертається до старшого й каже:
– Сину мій, я відчуваю запах того чудового пирога, який твоя мати готує на свята. Піди і попроси в неї шматочок — це моє останнє бажання.
Син іде, але повертається з порожніми руками.
– А де ж пиріг? – питає вмираючий.
– Мати сказала, що цей пиріг ми будемо їсти на твоїх похоронах".
Нагадаємо, 10 травня, "ротен" перемогли Борусію Менхенгладбах з рахунком 2:0 в межах 33 туру Бундесліги. Це був останній матч Мюллера у складі Баварії на домашній арені.
Раніше повідомлялося, що 35-річний футболіст може продовжити кар'єру в клубі МЛС.