Мюллер не міняється: легенда Баварії попрощався із фанати, розказавши вульгарний анекдот

Напередодні Баварія офіційно здобула чемпіонство, і відсвяткувала цю подію разом із фанатами на "Альянц Арені".

Це свято мало ще одну важливу емоційну складову, адже легендарний футболіст Томас Мюллер провів свій останній домашній матч у складі мюнхенського клубу.

Звісно, що німець не був би собою, якби не залишив після себе гучний акорд. Півзахисник, відомий своїм специфічним почуттям гумору, попрощався з уболівальниками так, як ніхто не очікував – розповів вульгарний, але кумедний анекдот для повної арени фанатів.

"Старий батько помирає. Біля нього стоять три сини. Він звертається до старшого й каже: – Сину мій, я відчуваю запах того чудового пирога, який твоя мати готує на свята. Піди і попроси в неї шматочок — це моє останнє бажання. Син іде, але повертається з порожніми руками. – А де ж пиріг? – питає вмираючий. – Мати сказала, що цей пиріг ми будемо їсти на твоїх похоронах".

Нагадаємо, 10 травня, "ротен" перемогли Борусію Менхенгладбах з рахунком 2:0 в межах 33 туру Бундесліги. Це був останній матч Мюллера у складі Баварії на домашній арені.

Раніше повідомлялося, що 35-річний футболіст може продовжити кар'єру в клубі МЛС.