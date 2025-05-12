Команда МЛС зацікавлена в запрошенні Мюллера

Команда МЛС ФК Лос-Анджелес має намір підписати німецького півзахисника Томаса Мюллера, який покине Баварію наприкінці сезону.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Перехід може відбутися на правах вільного агента, адже після завершення Клубного чемпіонату світу 35-річний хавбек залишиться без контракту.

Зазначається, що Мюллер також має кілька пропозицій від команд з Європи. Наразі гравець роздумує над своїм майбутнім, маючи два варіанти: продовжити грати чи завершити кар'єру.

Раніше, 10 травня, Баварія перемогла Боруссію Менхенгладбах з рахунком 2:0 в межах 33 туру Бундесліги.

Це був останній матч Мюллера у складі Баварії на домашній арені. Після фінального свистка футболіст взяв мікрофон до рук, щоб попрощатися з фанатами.

За весь час виступів за Баварію Томас Мюллер зіграв у 750 матчах, у яких відзначився 248 голами та 274 результативними передачами.

Разом із мюнхенським колективом гравець 13 разів ставав чемпіоном Німеччини, 8 разів вигравав національний Суперкубок та 6 разів – Кубок. На його рахунку також по дві виграні Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонату світу.

Раніше Томас Мюллер розповів, наскільки особливим для нього став останній виграний з Баварією титул чемпіона Німеччини.