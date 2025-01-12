Динамо втратило ключового гравця на зборах у Туреччині

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов отримав незначне ушкодження під час збору команди у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Через це Денис пропустив перші два контрольні матчі команди на зборі. Найближчим часом оборонця відправлять на обстеження, за яким стануть відомі терміни його повернення.

Нагадаємо, у першому спарингу на зимових зборах Динамо поступилося Магдебургу з другої Бундесліги, а в наступній грі з дублем Віталія Буяльського перемогло ФКСБ.

Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.