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Динамо втратило ключового гравця на зборах у Туреччині

Олександр Булава — 12 січня 2025, 22:59
Динамо втратило ключового гравця на зборах у Туреччині
Денис Попов
ФК Динамо Київ

Центральний захисник київського Динамо Денис Попов отримав незначне ушкодження під час збору команди у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Через це Денис пропустив перші два контрольні матчі команди на зборі. Найближчим часом оборонця відправлять на обстеження, за яким стануть відомі терміни його повернення.

Нагадаємо, у першому спарингу на зимових зборах Динамо поступилося Магдебургу з другої Бундесліги, а в наступній грі з дублем Віталія Буяльського перемогло ФКСБ.

Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.

Динамо Київ Денис Попов

Денис Попов

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