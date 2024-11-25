Пономарьов назвав терміни відновлення капітана Руха

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов заявив, що відновлення капітана команди Марко Сапуги триватиме щонайменше 9 місяців.

Цитує наставника пресслужба клубу.

"Марко Сапуга нещодавно зробив повторну операцію. Перша була невдалою, але друга операція була успішною. Я спілкувався з Марком і сказав, що не можна здаватись, а треба ставати сильнішим. Це складний для нього момент, але переконаний, що він гідно впорається з цим викликом. Зараз у нього приблизно 9 місяців триватиме відновлення. Сапуга – капітан команди, наш лідер і попереду в нього яскрава кар’єра", – розповів Пономарьов.

Нагадаємо, що Сапуга отримав травму передньої хрестоподібної зв’язки у січні, у контрольному матчі з австрійським Штурмом (0:0). З того часу гравець переніс у лютому операцію і протягом восьми місяців проходив процес реабілітації.

Цього сезону він відіграв один матч – дербі проти Карпат (0:1), яке відбулося у жовтні.

Напередодні Рух завдяки пенальті переміг Лівий Берег.