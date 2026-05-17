Ярмолюк вийде в старті Брентфорда на поєдинок АПЛ проти Крістал Пелес

Тренерські штаби Брентфорда та Крістал Пелес оголосили стартові склади на поєдинок 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляють пресслужби клубів.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийде на поле стадіону "Брентфорд Комм'юніті" з перших хвилин.

Брентфорд: Келлехер – Кайоде, Аєр, Коллінз, Льюїс-Поттер – Янелт, Єнсен, Ярмолюк – Ваттара, Тьяго, Дамсгорд

Крістал Пелес: Гендерсон – Муньйос, Ріад, Лакруа, Кенвот, Мітчелл – Камада, Вортон – Сарр, Піно, Странд Ларсен

Матч Брентфорд – Крістал Пелес розпочнеться о 17:00 за київським часом.

