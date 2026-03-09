Пономаренко – про перегони бомбардирів УПЛ: Я вже на відстані одного голу від лідерів, тому не зупиняюся

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко відреагував на свою результативну гру та свою боротьбу у перегонах найкращих бомбардирів УПЛ сезону-2025/26.

Його цитує сайт киян.

20-річний форвард задоволений своїми гольовими діями в останніх матчах "біло-синіх". Пономаренко сподівається, що йому надалі вдасться зберегти цю результативність та стати найкращим голеадором української першості за підсумками поточного сезону.

"Поки що задоволений, тому що вдається забивати голи. Я чудово почуваюся. Як я казав, я поставив перед собою ціль, і потрохи до неї рухаюся. Я вже на відстані одного голу від лідерів, тому не зупиняюся. Попереду ще багато матчів, де потрібно наздоганяти й переганяти. Я дуже вмотивований, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату. Тому рухаємося далі. Дякую команді, що підтримують та вірять. Я стараюся віддячувати їм", – заявив Пономаренко.

Нагадаємо, що Пономаренко оформив дубль у крайньому поєдинку киян проти житомирського Полісся, який закінчився перемогою динамівців з рахунком 2:1.

Тепер на рахунку Матвія 7 голів. Він відстає від Пилипа Будківського з луганської Зорі та Миколи Гайдучика з Полісся, у яких по 8 результативних ударів, лише на один м'яч.

Цікаво, що Пономаренку знадобилось 8 поєдинків, аби забити 7 голів, тоді як Будківський забив 8 голів за 18 матчів, а Гайдучик – за 19.

Додамо, що наступний поєдинок команда Ігоря Костюка проведе у п'ятницю, 13 березня, коли прийме Оболонь. Початок – о 18:00. Наразі кияни з 35 балами посідають четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, поступаючись третьому Поліссю лише одним пунктом.