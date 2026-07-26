Журналіст назвав суму, яку два європейських гранди готові викласти за форварда Динамо та збірної України
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ
Нападник Динамо Матвій Пономаренко продовжує перебувати на радарі європейських клубів, які непроти підписати його в літнє трансферне вікно.
Так, за інформацією турецького журналіста Ероля Евджена, форвард входить у сферу інтересів Порту та Аякса, які нібито вже навіть надсилали пропозиції.
"Вони оцінювали трансфер приблизно у 20 мільйонів євро. Водночас Галатасарай не був готовий запропонувати більше 15 мільйонів. До того ж турецький клуб наполягав на оренді з правом подальшого викупу, а не на повноцінному переході", – повідомив він.
Напередодні Динамо та Пономаренко продовжили контракт на 5 років.
Загалом Матвій провів за основну команду Динамо 38 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 1 асист.
У березні Матвій дебютував у складі національної збірної України. Він відзначився голом у своєму першому ж поєдинку – проти Швеції (1:3) у відборі на ЧС‑2026.