Журналіст назвав суму, яку два європейських гранди готові викласти за форварда Динамо та збірної України

Нападник Динамо Матвій Пономаренко продовжує перебувати на радарі європейських клубів, які непроти підписати його в літнє трансферне вікно.

Так, за інформацією турецького журналіста Ероля Евджена, форвард входить у сферу інтересів Порту та Аякса, які нібито вже навіть надсилали пропозиції.

"Вони оцінювали трансфер приблизно у 20 мільйонів євро. Водночас Галатасарай не був готовий запропонувати більше 15 мільйонів. До того ж турецький клуб наполягав на оренді з правом подальшого викупу, а не на повноцінному переході", – повідомив він.

Напередодні Динамо та Пономаренко продовжили контракт на 5 років.

Загалом Матвій провів за основну команду Динамо 38 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 1 асист.

У березні Матвій дебютував у складі національної збірної України. Він відзначився голом у своєму першому ж поєдинку – проти Швеції (1:3) у відборі на ЧС‑2026.