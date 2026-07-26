Динамо закликало УЄФА відреагувати на вчинок фанів ПАОКа, які вивісили прапор РФ під час матчу Ліги Європи

Динамо вимагає від УЄФА відреагувати на вчинок вболівальників ПАОКа, які під час першого матчу між командами в межах 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи вивісили на трибунах прапор РФ.

Відповідна заява опублікована на сайті столичного клубу.

Київський клуб вкотре наголосив, що Росія розв'язала війну проти України, також там нагадали, які жахіття країна-агресор скоїла на території нашої держави.

"Ці та інші варварства здійснюються саме під тим триколором, яким уболівальники ПАОКа вирішили присмачити свої емоції від футбольного дійства", – наголошується у заяві.

Додається, що показовим стало і те, що гравці грецького клубу, розуміючи всю ганебність вчинку своїх фанатів, звернулися до них із закликами прибрати російську символіку.

"Вочевидь, зайве нагадувати позицію УЄФА, який із початком російської агресії в Україні відсторонив усі команди РФ від участі в континентальних змаганнях.

Напередодні матчу-відповіді між ПАОКом і київським Динамо пропонуємо відповідальним особам вищої футбольної інституції Старого Світу виявити ту ж принциповість і послідовність, які демонструються ними щодо проявів расизму та ксенофобії, дати свою оцінку відвертим провокаціям на адресу нашого клубу і нашої країни, аби не допустити повторення провокацій", – йдеться у заяві.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому протистоянні кияни зазнали поразки з рахунком 2:3.