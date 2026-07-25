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Він поганий захисник: Кравець розкритикував футболіста Динамо за матч з ПАОКом

Олександр Булава — 25 липня 2026, 16:56
Він поганий захисник: Кравець розкритикував футболіста Динамо за матч з ПАОКом
Крістіан Біловар
ФК Динамо Київ

Колишній нападник Динамо Артем Кравець розкритикував центрального захисника киян Крістіана Біловара за матч з ПАОКом у кваліфікації Ліги Європи.

Про це він розповів у Тік-Ток.

Кравець розібрав помилки Біловара під час першого пропущеного голу грецького колективу та заявив, що 25-річний оборонець не відповідає рівню Динамо.

"Захисник поганий! Просто і так все зрозуміло, що це не рівень! Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем!" – написав Кравець.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.

Нагадаємо, що "біло-сині" вже знають потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.

Динамо Київ Артем Кравець Крістіан Біловар

Крістіан Біловар

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