Він поганий захисник: Кравець розкритикував футболіста Динамо за матч з ПАОКом
Крістіан Біловар
ФК Динамо Київ
Колишній нападник Динамо Артем Кравець розкритикував центрального захисника киян Крістіана Біловара за матч з ПАОКом у кваліфікації Ліги Європи.
Про це він розповів у Тік-Ток.
Кравець розібрав помилки Біловара під час першого пропущеного голу грецького колективу та заявив, що 25-річний оборонець не відповідає рівню Динамо.
"Захисник поганий! Просто і так все зрозуміло, що це не рівень! Я це йому навіть в обличчя можу сказати без проблем!" – написав Кравець.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом.
Нагадаємо, що "біло-сині" вже знають потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.