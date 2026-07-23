Динамо продовжило контракт із лідером команди

Київське Динамо та Матвій Пономаренко вирішили продовжити співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба "біло-синіх".

Найкращий бомбардир УПЛ-2025/26 підписав новий довгостроковий контракт зі столичним клубом. Нова угода розрахована на п'ять років.

"Вітаємо Матвія! Бажаємо невпинно рухатися вперед, тішити вболівальників результативними діями, здобувати перемоги та вигравати нові трофеї разом із "біло-синіми", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що попередній контракт вихованця киян завершувався у грудні 2028 року. Загалом Матвій провів за основну команду Динамо 38 матчів, у яких забив 18 м'ячів і віддав 1 асист.

У березні Матвій дебютував у складі національної збірної України. Він відзначився голом у своєму першому ж поєдинку – проти Швеції (1:3) у відборі на ЧС‑2026.

Нагадаємо, що наступний матч "біло-сині" проведуть 23 липня проти ПАОКа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Він розпочнеться о 20:00 за київським часом.