Динамо – Колос: хто фаворит матчу 28 туру УПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому Динамо вдома прийматиме Колос.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,47. Нічия – 4,50. Виграш гостей – 7,00.

Поєдинок відбудеться 13 травня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 22 листопада 2025 року. Тоді ковалівці з дублем Юрія Климчука здобули перемогу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що наразі Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці, а Колос – сьоме. Вони мають у своєму активі 48 і 46 очок відповідно.

