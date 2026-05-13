Динамо – Колос: відеотрансляція матчу 28 туру УПЛ

У середу, 13 травня, у межах 28 туру Української Прем'єр-ліги відбудеться поєдинок між київським Динамо та ковалівським Колосом.

"Біло-сині" прийматимуть гостей у столиці на стадіоні імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток про початок зустрічі має пролунати о 15:30.

Дивіться пряму трансляцію, яку організовує пресслужба Динамо, у прямому етері на "Чемпіоні".

Зазначимо, що востаннє команди грали між собою 22 листопада 2025 року. Тоді ковалівці з дублем Юрія Климчука здобули перемогу з рахунком 2:1.

Перед очним протистоянням Динамо посідає четверте місце в турнірній таблиці, а Колос – сьоме. Вони мають у своєму активі 48 і 46 очок відповідно.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "біло-сині", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,47. Натомість на звитягу Колоса можна поставити з коефіцієнтом 7,00, на нічию – 4,50.

