Померла одна з найперспективніших футболісток в історії збірної Англії

Жіноча збірна Англії з футболу повідомила про смерть колишньої футболістки "молодіжки" Емі Карр, яка довгий час боролась з онкологією.

Про це інформує пресслужба "трьох левів".

Ще у 2015 році у гравчині діагностували злоякісну пухлину мозку, а у 2024-му у неї виявили ще другу. Після цього Карр займалась збором коштів, які були спрямовані для допомогти людям із пухлинами мозку.

We are heartbroken to hear that former England youth player Amy Carr has passed away aged 35.



Amy, who was diagnosed with a second brain tumour in 2024, devoted her time to raising money for vital brain tumour research that could help others. She remains an inspiration to all.… pic.twitter.com/R9kXje5GGk — Lionesses (@Lionesses) March 13, 2026

Вона намагалась знайти ефективні методи лікування, які дали б шанс на одужання людям, яким поставили такий же діагноз.

Серце Емі перестало битись у віці 35 років.

За свою футбольну кар'єру Карр встигла пограти за Арсенал, Челсі та Редінг. Футболістка була однією із найталановитіших гравчинь свого покоління, якій пророкували велике майбутнє. Однак через важку хворобу Емі рано повішала бутси на цвях.

Нагадаємо, що на початку березня 2026-го стало відомо про смерть німецького воротаря Георга Коха, який три роки боровся з онкологічним захворюванням.