Після тяжкої хвороби помер перший відкритий гей у НБА

У вівторок, 12 травня, пішов пішов у засвіти колишній гравець НБА Джейсон Коллінз, якому було 47 років.

Про це повідомляє AP з посиланням на його родичів.

Протягом восьми місяців американець боровся з агресивною формою пухлини мозку. Йому поставили діагноз гліобластома четвертої стадії – захворювання з дуже низьким рівнем виживання.

Коллінз дебютував у НБА 2001 року, потрапивши туди під 18-м номером драфту, закінчивши Стенфордський університет. Протягом кар'єри він грав за Нью-Джерсі, Мемфіс, Міннесоту, Атланту, Бостон, Вашингтон і Бруклін.

Колишній центровий завершив кар'єру в сезоні-2013/14, до того ставши першим відкритим геєм у лізі. Загалом у найсильнішій лізі світу провів 735 ігор регулярного чемпіонату.

Після цього продовжував брати активну участь у житті ліги як посол програми NBA Cares.

"Вплив Джейсона Коллінза вийшли далеко за межі баскетболу, оскільки він допоміг зробити НБА більш інклюзивною та гостинною для майбутніх поколінь", – сказав комісар ліги Адам Сільвер.

Нагадаємо, що напередодні також перервалось життя 29-річного Брендона Кларка. Він був форвардом Мемфіса.