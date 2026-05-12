Помер колишній тренер братів Кличків

На 92-му році життя пішов у засвіти заслужений тренер України Михайло Мацих.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Він присвятив своє життя спорту, тренерській справі та вихованню багатьох поколінь боксерів. Через його школу пройшли чимало зіркових бійців, які досягнули світового визнання.

Серед його вихованців були, зокрема, Віталій Кличко, Володимир Кличко, Аліна Шатернікова, Володимир Матвійчук, Марина Козерод та Олена Твердохліб.

"Михайло Мацих був не лише тренером, а й наставником, учителем і людиною великої внутрішньої сили. Для українського боксу це велика втрата. Його внесок неможливо виміряти лише титулами, перемогами чи спортивними результатами. Михайло Якович залишив після себе значно більше – школу, цінності, характер і світлу пам'ять у серцях тих, кого він виховував, підтримував і надихав. Ми пам'ятаємо, цінуємо та з глибокою повагою схиляємо голови перед людиною, яка віддала своє життя українському розвитку", – йдеться в повідомленні ФБУ.

Нагадаємо, що напередодні український спорт зазнав ще однієї непоправної втрати. На фронті загинув призер чемпіонатів і Кубків України з армрестлінгу Ігор Гладкий.