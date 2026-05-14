Український хокеїст і флорболіст загинув внаслідок ракетного удару по Києву

У ніч з 13 на 14 травня внаслідок російського ракетного удару по Києву у віці 30 років загинув український хокеїст і флорболіст Юрій Орлов.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Разом із Орловим загинула його дівчина, разом із якою проживав спортсмен.

Орлов є вихованцем хокейної школи Крижинка. В 2015 – 2017 роках виступав в УХЛ за Крижинка-Компаньон і Дженералз. Сумарно провів 66 матчів, у яких закинув 7 шайб і віддав 5 результативних передач. Завойовував срібло та бронзу чемпіонату України.

Згодом перейшов із хокею у флорбол (різновид хокею, в який грають на паркеті пластиковим м'ячем), виступав за клуб КФК.

Раніше на війні загинув український армрестлер Ігор Гладкий.