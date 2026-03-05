Три роки боровся з раком: пішов з життя відомий німецький голкіпер

4 березня у віці 54 років пішов з життя німецький воротар Георг Кох.

Про це повідомила пресслужба Фортуни Дюссельдорф.

Останні роки Кох вів боротьбу з онкологічним захворюванням. Після встановлення діагнозу лікарі давали йому лише шість місяців життя, але Георг зумів прожити три роки.

"Наш колишній воротар помер після важкої хвороби. Ми глибоко сумуємо з цієї втрати. Щирі співчуття та слова підтримки від усієї родини Фортуни адресовані його родині, друзям і всім, хто знав і цінував Георга Коха", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Кох захищав кольори Фортуни, нідерландського ПСВ, Кайзерслаутерна, Енергі Котбус, Дуйсбурга, Динамо Загреб, австрійського Рапіда. На рівні німецької Бундесліги зіграв 213 матчів.

У складі загребського Динамо ставав чемпіоном Хорватії та володарем Кубка, а з ПСВ вигравав Суперкубок Нідерландів.

