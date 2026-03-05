Три роки боровся з раком: пішов з життя відомий німецький голкіпер
Георг Кох
Фортуна Дюссельдорф
4 березня у віці 54 років пішов з життя німецький воротар Георг Кох.
Про це повідомила пресслужба Фортуни Дюссельдорф.
Останні роки Кох вів боротьбу з онкологічним захворюванням. Після встановлення діагнозу лікарі давали йому лише шість місяців життя, але Георг зумів прожити три роки.
"Наш колишній воротар помер після важкої хвороби. Ми глибоко сумуємо з цієї втрати. Щирі співчуття та слова підтримки від усієї родини Фортуни адресовані його родині, друзям і всім, хто знав і цінував Георга Коха", – йдеться у повідомленні клубу.
Зазначимо, що під час ігрової кар'єри Кох захищав кольори Фортуни, нідерландського ПСВ, Кайзерслаутерна, Енергі Котбус, Дуйсбурга, Динамо Загреб, австрійського Рапіда. На рівні німецької Бундесліги зіграв 213 матчів.
У складі загребського Динамо ставав чемпіоном Хорватії та володарем Кубка, а з ПСВ вигравав Суперкубок Нідерландів.
Раніше повідомлялося, що у віці 88 років пішов із життя колишній італійський футболіст і тренер Ріно Маркезі.