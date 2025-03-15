Баварія не змогла переграти Уніон Берлін, РБ Лейпциг переміг Боруссію Дортмунд у 26 турі Бундесліги

У суботу, 15 березня, п'ятьма матчами продовжився 26-й тур німецької Бундесліги з футболу.

Так, чергової осічки зазнала Баварія, яка примудрилася зіграти внічию з Уніоном.

В інших поєдинках РБ Лейпциг переміг Боруссію Дортмунд, Вердер у матчі з шістьма голами програв Менхенгладбаху, Майнц зіграв результативну нічию з Фрайбургом, а Вольфсбург програв Аугсбургу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

26 тур, 15 березня

Аугсбург – Вольфсбург 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Тіц

Вердер – Боруссія Менхенгладбах 2:4 (2:2)

Голи: 0:1 – 7 Плеа (пен), 0:2 – 28 Плеа, 1:2 – 39 Шмід, 2:2 – 45+1 Сілва (пен), 2:3 – 47 Плеа, 2:4 – 81 Кляйндінст

Вилучення: 90+2– Кляйндінст (друга жовта)

Майнц – Фрайбург 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Буркгардт, 1:1 – 58 Грегорич, 2:1 – 74 Ганче-Ольсен, 2:2 – 79 Кюблер

Вилучення: 43 – Кор (пряма червона)

Уніон Берлін – Баварія 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 75 Сане, 1:1 – 83 Голлербах

РБ Лейпциг – Боруссія Дортмунд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Сімонс, 2:0 – 48 Опенда

Нагадаємо, вчора, 14 березня Гоффенгайм на виїзді поступився Санкт-Паулі.