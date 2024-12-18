Тричі очолював національну збірну: помер відомий австрійський тренер

У 69-річному віці пішов у засвіти колишній наставник збірної Австрії Дітмар Константіні.

Про це повідомила пресслужба Австрійського футбольного союзу.

Національну збірну країни він очолював із 2009 по 2011 рік. Під його керівництвом команда зіграла 26 матчів (8-4-15).

У 1991 році він був виконувачем обов'язків (2 поразки). Також один матч був в.о і в 1992 році (нічия). З 1999 до 2001 року був асистентом тодішнього наставника національної команди Отто Баріча

Також тренував молодіжну збірну Австрії, ЛАСК, Ваккер Інсбурк, Адміру, Майнц, Пашинг та Аустрію.

Нагадаємо, сьогодні світ спорту зазнав втрат. Пішов з життя легендарний баскський стронгмен Хосе Антоніо Лопетегі, який є батьком наставника Вест Гема Хулена Лопетегі. Раптово помер срібний призер Олімпіади-2000, а також у 90-річному віці перестало битися серце легендарного бельгійського велогонщика.