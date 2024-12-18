Помер батько тренера клубу АПЛ – він був відомим стронгменом

У 94-річному віці помер Хосе Антоніо Лопетегі, батько тренера Вест Гема Хулена Лопетегі.

Про це повідомляє A Bola з посиланням на іспанського журналіста Хосечо Безареса.

Він був відомим баскським спортсменом. Він змагався у традиційному виді спорту Країни Басків Harri-jasotzaileak (підйом каменю). Хосе Антоніо міг підняти камінь вагою 182 кілограми.

Також Лопетегі займався боксом і був мером міста Астесу.

Хулен Лопетегі – один із його синів. Грав на позиції воротаря і провів 1 матч за збірну Іспанії. Був тренером низки клубів, а з 2016 до 2018 року очолював збірну Іспанії.

Напередодні сезону 2024/25 очолив Вест Гем. Зараз активно ходять чутки, що лондонський клуб планує його звільнити.