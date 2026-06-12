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Його відзначав Макрон: від раку у віці 42 років помер унікальний для Франції спортсмен

Руслан Травкін — 12 червня 2026, 02:00
Його відзначав Макрон: від раку у віці 42 років помер унікальний для Франції спортсмен
Шарль Далін
Футбольний клуб Гавр

Французький вітрильник Шарлі Далін, нещодавній переможець безперервної навколосвітньої гонки Vendee Globe, помер у віці 42 років після тривалої боротьби з раком.

Про це повідомляє BBC.

Далін боровся з рідкісною формою раку шлунково-кишкового тракту, коли виграв Vendee Globe-2025.

Він подолав маршрут довжиною 24 300 миль (39 100 км) за рекордний час – 64 дні, 19 годин, 22 хвилини та 49 секунд, перевершивши рекорд Армеля Ле Клеака, встановлений у 2017 році, на більш ніж дев'ять днів.

"З глибоким сумом моя родина та я повідомляємо про смерть мого чоловіка, Шарлі Даліна, після тривалої хвороби", – сказала його дружина Перрін Ле Пап у повідомленні AFP у четвер.

Після того, як Далін перетнув фінішну пряму та виграв 10-ту гонку Vendee Globe у січні 2025 року, до нього на човні приєдналися дружина та син Оскар.

Vendee Globe відбувається раз на чотири роки. За всю історію її вигравали 9 різних представників. Лише Мішелю Дежауйо вдавалося перемогти двічі (2000/01 та 2008/09).

Зазначимо, що Шарль першим дійшов до фінішу під час гонки 2020/21, але переміг Яннік Беставен. Справа в тому, що організатори відмінусували Бетсавену час, оскільки він під час гонки кинувся на порятунок іншого яхтсмена.

Відреагував на перемогу Даліна в навколосвітній гонці й президент Франції Еммануель Макрон.

"Немає нічого неможливого для французів. Шарль Далін став легендою Vendée Globe, перемігши океани за рекордний час. Гімн зухвалості та людській величі. Браво!", – написав Макрон.

Нагадаємо, перед стартом товариського поєдинку між збірними Португалії та Нігерії помер уболівальник. 

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