Сьогодні, 18 грудня у віці 90 років пішов з життя легендарний бельгійський велогонщик Рік Ван Лоой.

Про це повідомляє France 24.

Ван Лоой, якому 20 грудня мав виповнитися 91 рік, вважається одним із найкращих одноденників у історії велоспорту. Сумарно за кар’єру він виграв вісім Монументів (серія з 5 найпрестижніших одноденних гонок).

Рік став першим велогонщиком у історії, який виграв кожну з п’яти найпрестижніших одноденок хоча б один раз. Після нього таке досягнення вдалося повторити лише двом його співвітчизникам – Едді Мерксу та Роджеру Де Фламінку.

Також Ван Лоой двічі – у 1960 і 1961 роках – ставав чемпіоном світу в груповій гонці. Здобув 37 перемог на етапах Гран турів: 12 на Джиро д’Італія, 7 на Тур де Франс та 18 – на Вуельті. Двічі вигравав спринтерський залік Вуельти та одного разу – на Тур де Франс. У 1960 році виграв гірську класифікацію Джиро.

Сумарно за свою професійну кар’єру, яка тривала з 1953 до 1970 року, Ван Лоой здобув 371 перемогу.

Нагадаємо, минулого тижня Едді Меркс зламав стегно, впавши з велосипеда.