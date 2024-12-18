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У 48-річному віці помер срібний призер Олімпіади-2000 з ходьби на 50 км – він працював тренером легенди НБА

Руслан Травкін — 18 грудня 2024, 14:05
У 48-річному віці помер срібний призер Олімпіади-2000 з ходьби на 50 км – він працював тренером легенди НБА
Айгарс Фадєєвс
Facebook

У вівторок, 17 грудня, несподівано пішов з життя видатний латвійський легкоатлет Айгарс Фадєєвс, який приніс Латвії срібло Олімпійських ігор 2000 в Сіднеї в дисципліні спортивна ходьба на 50 км.

Про його смерть повідомила дружина Єва у себе на сторінці в Facebook.

Вона не назвала причини смерті, закликавши громадськість поважати її особистий простір та не турбувати в такий час.

Через 10 днів йому мало виповнитися 49 років.

Після завершення кар'єри Айгарс працював фізіотерапевтом. Його найвідомішим клієнтом був зірка НБА Кобі Браянт, який трагічно загинув у авіакатастрофі на початку 2020 року.

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