У 48-річному віці помер срібний призер Олімпіади-2000 з ходьби на 50 км – він працював тренером легенди НБА

У вівторок, 17 грудня, несподівано пішов з життя видатний латвійський легкоатлет Айгарс Фадєєвс, який приніс Латвії срібло Олімпійських ігор 2000 в Сіднеї в дисципліні спортивна ходьба на 50 км.

Про його смерть повідомила дружина Єва у себе на сторінці в Facebook.

Вона не назвала причини смерті, закликавши громадськість поважати її особистий простір та не турбувати в такий час.

Через 10 днів йому мало виповнитися 49 років.

Після завершення кар'єри Айгарс працював фізіотерапевтом. Його найвідомішим клієнтом був зірка НБА Кобі Браянт, який трагічно загинув у авіакатастрофі на початку 2020 року.