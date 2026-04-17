Полтава три домашні матчі зіграє у рідному місті

Олександр Булава — 17 квітня 2026, 13:44
Полтава три домашні матчі зіграє у рідному місті
Стадіон "Ворскла"
ФК Ворскла Полтава

Дебютант Української Прем'єр-ліги СК Полтава останні три домашніх матчі чемпіонату зіграє у Полтаві.

Про це повідомили на форумі УАФ.

Полтава усі домашні поєдинки новачок елітного дивізіону грає у Кропивницькому на стадіоні імені С.Березкіна. Резервною ареною Полтава зареєструвала стадіон "Ворскла", що не сподобалося тодішньому віцепрезиденту "зелено-білих" Олегу Лисаку.

Наступний домашній матч Полтава проведе в межах 26-го туру УПЛ проти Кривбасу. Базова дата матчів – 2 травня. 9 травня полтавський колектив прийме Шахтар, а 16 травня зіграє з Динамо.

Наразі клуб має серію з дев'яти матчів без перемог. У турнірній таблиці полтавська команда посідає останнє місце, маючи десять очок.

СК Полтава

