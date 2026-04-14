Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Микола Літвінов — 14 квітня 2026, 17:24
Тренер СК Полтава: А чому я маю мотивувати футболістів? У них є сім'ї, є батьки, є зарплати
Ігор Тимченко
СК Полтава

Асистент головного тренера СК Полтава Ігор Тимченко прокоментував поразку своєї команди від житомирського Полісся у матчі 23 туру Української Прем'єр-ліги та відповів на питання, як він мотивує футболістів на залишок сезону.

Про це він розповів на пресконференції. 

"Коментувати особливо немає чого. Провальний для нас 1-й тайм, усе було вирішено вже на 33-й хвилині, коли Полісся забило 3-й м'яч і у нас було вилучення. Хороша, кваліфікована команда, і щоб їм щось протиставити, треба на полі це компенсувати іншими якостями.

На жаль, ми сьогодні й в русі їм поступилися, ну і в майстерності, звичайно, ми теж поступаємося – тому заслужена їхня перемога. Ну а для нас провальний 1-й тайм, а 2-й вже, скажемо так, намагалися зіграти більш щільно, щоб вони нам не набили ще більше м'ячів. Тому я вітаю Полісся з заслуженою перемогою".

Відповідаючи на запитання щодо мотивації футболістів на залишок сезону, тренер наголосив, що гравці отримують заробітну плату і повинні самі знаходити стимули для виступів.

"А чому я маю їх мотивувати? Вони ж, напевно, професіонали, правильно? У них є сім'ї, у них є батьки. Вони для кого грають у футбол – для мене чи для себе? В них є зарплати. Є інструменти мотивації, але перш за все футболісти повинні самі себе мотивувати.

Коли ти виходиш на поле, ти професіонал, ти маєш викладатися кожну хвилину, як і на тренуванні. Хто не буде мотивований – ми зі спокійною душею відпустимо влітку, і прийдуть мотивовані люди. Це головна мотивація".

У 23-му турі Полісся на виїзді перемогло Полтаву з рахунком 4:0 завдяки голам Олексія Гуцуляка, Олександра Андрієвського, Едуарда Сарапія та Гіоргі Майсурадзе. Цей результат дозволив житомирському клубу набрати 46 очок та розташуватися на третьому місці турнірної таблиці, тоді як полтавці з 10 балами перебувають на останній позиції.

Останні новини