Аутсайдер УПЛ підписав вихованця Динамо Київ

СК Полтава оголосила про підписання колишнього захисника Чорноморця Богдана Білошевського.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Гравець приєднався до аутсайдера УПЛ в статусі вільного агента (контракт до кінця поточного сезону).

Білошевський – вихованець київського Динамо, який з перервами виступав за одеситів упродовж чотирьох сезонів.

На рахунку 26-річного півзахисника 29 матчів у складі "моряків". Результативними діями він не відзначився, а команду залишив наприкінці лютого поточного року.

Напередодні стало відомо, що дата проведення матчу 25-го туру УПЛ Колос – Полтава була змінена.