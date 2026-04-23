Аутсайдер УПЛ підписав вихованця Динамо Київ
Богдан Білошевський
ФК Динамо Київ
СК Полтава оголосила про підписання колишнього захисника Чорноморця Богдана Білошевського.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Гравець приєднався до аутсайдера УПЛ в статусі вільного агента (контракт до кінця поточного сезону).
Білошевський – вихованець київського Динамо, який з перервами виступав за одеситів упродовж чотирьох сезонів.
На рахунку 26-річного півзахисника 29 матчів у складі "моряків". Результативними діями він не відзначився, а команду залишив наприкінці лютого поточного року.
Напередодні стало відомо, що дата проведення матчу 25-го туру УПЛ Колос – Полтава була змінена.