У СК Полтава спростували конфлікт між тренером та голкіпером

Інформація про конфлікт між тренером СК Полтава Ігорем Тимченком та основним голкіпером команди Валерієм Восконяном, яка розповсюджується в telegram-каналах та ЗМІ, не відповідає дійсності.

Про це "Чемпіону" розповіла пресслужба СК Полтава у відповідь на запит.

Telegram-канали зокрема повідомляли, що ексворотар збірної Вірменії не брав участі в контрольних матчах проти Інгульця та Буковини саме через конфлікт із тренером. Натомість у Полтаві причиною пропуску називають занедужання Восконяна.

"Команда проводить на Закарпатті завершальний етап підготовки перед відновленням УПЛ. Напередодні команда проводила останній спаринг на зимових зборах, де зустрічалася з лідером першої ліги Буковиною. На цю гру тренерський штаб не міг розраховувати на низку гравців. Зокрема Дмитро Щербак продовжує відновлення після травми. Через ушкодження пропускали матч Микола Бужин та новачок команди Валерій Сад. А голкіпер Валерій Восконян пропускав гру через те, що занедужав і в день матчу мав температуру. Тому інформація про конфлікт усередині колективу не відповідає дійсності".

Зазначимо, що після літньо-осінньої частини сезону УПЛ СК Полтава посідає останнє 16 місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши за 16 турів лише 9 очок. Відставання полтавців від зони перехідних матчів за збереження прописки складає 5 балів.

Нагадаємо, нещодавно аутсайдер УПЛ підписав трьох новачків, серед яких є вихованець Динамо.