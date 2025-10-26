Полтава розписала бойову нічию з Колосом: огляд матчу УПЛ

Полтава та Колос не змогли визначити сильнішого у поєдинку 10 туру Української Прем'єр-ліги.

Огляд матчу

"Містяни" швидко вийшли вперед. Володимир Одарюк реалізував неймовірний виніс-передачу від Олега Веремієнка.

На це Колос відповів двома голами за 4 хвилини у другій половині гри. Оєвусі спочатку зрівняв рахунок, а згодом Бужин вивів свою команду вперед.

Проте Полтава змогла вирвати нічию після пенальті, яке реалізував Еліас.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

10 тур, 26 жовтня

Полтава – Колос 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 5 Одарюк, 1:1 – 66 Оєвусі, 2:1 – 70 Бужин, 2:2 – 77 Еліас (пен.)

СК Полтава: Восконян – Бужин, Веремієнко, Коцюмака, Місюра, Дорошенко (Опанасенко 61), Плахтир (Хахльов 61), Одарюк, Марусич (Шаповалов 81), Галенков (Кононов 81), Вівдич

Колос: Пахолюк – Козік (Понєдєльнік 46), Бурда, Бондаренко, Цуріков, І. Краснічі, Третьяков (Алефіренко 46), Гагнідзе, Ррапай (Еліас 56), Гусол (А. Краснічі 82), Климчук (Оєвусі 56)

Попередження: Плахтир 51, Марусич 78, Коцюмака 84

Цей результат жодним чином не вплинув на турнірну таблицю УПЛ. Колос, як і раніше, посідає 7 сходинку, маючи в активі 15 очок, а СК Полтава залишається найгіршою командою чемпіонату України.

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Полісся розгромило Оболонь та обійшло Динамо та Шахтар у таблиці.