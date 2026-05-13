Усі розділи
ЛНЗ – Полтава: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Денис Іваненко — 13 травня 2026, 08:32
ЛНЗ – Полтава, коефіцієнти на матч
СК Полтава

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 28 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому ЛНЗ вдома прийматиме Полтаву.

На думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,15. Нічия – 8,00. Виграш гостей – 19,00.

Поєдинок відбудеться 13 травня на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

Востаннє команди грали між собою 21 листопада 2025 року. Тоді ЛНЗ з дублем Проспера Обаха здобув перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі черкаський колектив посідає третє місце в турнірній таблиці, а Полтава вже втратила шанси на збереження прописки в УПЛ. Вони мають у своєму активі 54 та 12 очок відповідно.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

