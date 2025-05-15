Досягли згоди по всіх питаннях: у Поліссі зробили заяву щодо звільнення Ашура
Полісся виступило з заявою щодо звільнення головного тренера Імада Ашура та його тренерського штабу, зазначивши, що обидві сторони досягли згоди по всіх питаннях щодо розірвання контракту.
Заяву оприлюднили на сайті житомирської команди.
"ФК Полісся повідомляє, клуб і тренерський штаб Імада Ашура досягли згоди по всіх питаннях щодо розірвання контракту, що дозволило сторонам розійтися з повагою та вдячністю до спільно пройденого шляху.
Тренер очолив команду у відповідальний та непростий період – його виклик розпочався одразу з матчів у єврокубках. Команда перебувала у процесі перебудови, до складу долучилися багато новачків, тож паралельно з вирішенням турнірних завдань тренер формував новий колектив. Це була велика відповідальність, яку тренерський штаб прийняв із гідністю.
Дякуємо Імаду Ашуру за його професіоналізм, амбіції та відданість спільній справі. Бажаємо нових звершень, перемог та реалізації всіх задумів у подальшій тренерській карʼєрі", – йдеться у заяві клубу.
Раніше директор Полісся з маркетингу Олександр Денисов прокоментував відставку Імада Ашура з посади головного тренера, а також відсторонення операційного менеджера та шеф-скаута клубу.
Деталі про події в Поліссі Денисов розповів в ексклюзивному коментарі заступнику головного редактора "Чемпіона" Миколі Дендаку.
Нагадаємо, що в останньому матчі Української Прем'єр-ліги Полісся зіграло внічию з Динамо (0:0).
А після перемоги Карпат над Олександрією (2:1) житомирський колектив упав на п'яте місце таблиці чемпіонату України, втративши позицію в єврокубковій зоні.