Досягли згоди по всіх питаннях: у Поліссі зробили заяву щодо звільнення Ашура

Полісся виступило з заявою щодо звільнення головного тренера Імада Ашура та його тренерського штабу, зазначивши, що обидві сторони досягли згоди по всіх питаннях щодо розірвання контракту.

Заяву оприлюднили на сайті житомирської команди.

"ФК Полісся повідомляє, клуб і тренерський штаб Імада Ашура досягли згоди по всіх питаннях щодо розірвання контракту, що дозволило сторонам розійтися з повагою та вдячністю до спільно пройденого шляху.



Тренер очолив команду у відповідальний та непростий період – його виклик розпочався одразу з матчів у єврокубках. Команда перебувала у процесі перебудови, до складу долучилися багато новачків, тож паралельно з вирішенням турнірних завдань тренер формував новий колектив. Це була велика відповідальність, яку тренерський штаб прийняв із гідністю.



Дякуємо Імаду Ашуру за його професіоналізм, амбіції та відданість спільній справі. Бажаємо нових звершень, перемог та реалізації всіх задумів у подальшій тренерській карʼєрі", – йдеться у заяві клубу.