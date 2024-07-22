Результати жеребкування ЛЄ: Кривбас отримав суперника, Динамо дізналось потенційного опонента
Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.
Свого майбутнього суперника дізнався єдиний представник України в другому найпрестижнішому єврокубку — криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернидуба зіграє проти чеської Вікторії.
Також визначився можливий опонент для київського Динамо. Підопічні Олександра Шовковського у разі вильоту від Партизана в Лізі чемпіонів зіграють проти команди, яка програє у парі Лугано (Швейцарія)/Фенербахче (Туреччина).
Зазначимо, що матчі третього раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 та 15 серпня.
Раніше стало відомо, з ким Динамо зіграє на аналогічній стадії ЛЧ, якщо пройде Партизан.