Результати жеребкування ЛЄ: Кривбас отримав суперника, Динамо дізналось потенційного опонента

Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Свого майбутнього суперника дізнався єдиний представник України в другому найпрестижнішому єврокубку — криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернидуба зіграє проти чеської Вікторії.

Також визначився можливий опонент для київського Динамо. Підопічні Олександра Шовковського у разі вильоту від Партизана в Лізі чемпіонів зіграють проти команди, яка програє у парі Лугано (Швейцарія)/Фенербахче (Туреччина).

Зазначимо, що матчі третього раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 та 15 серпня.

Раніше стало відомо, з ким Динамо зіграє на аналогічній стадії ЛЧ, якщо пройде Партизан.