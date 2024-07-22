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Результати жеребкування ЛЄ: Кривбас отримав суперника, Динамо дізналось потенційного опонента

Владислав Уткін — 22 липня, 14:23
Результати жеребкування ЛЄ: Кривбас отримав суперника, Динамо дізналось потенційного опонента

Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25.

Свого майбутнього суперника дізнався єдиний представник України в другому найпрестижнішому єврокубку — криворізький Кривбас. Команда Юрія Вернидуба зіграє проти чеської Вікторії.

Також визначився можливий опонент для київського Динамо. Підопічні Олександра Шовковського у разі вильоту від Партизана в Лізі чемпіонів зіграють проти команди, яка програє у парі Лугано (Швейцарія)/Фенербахче (Туреччина).

Зазначимо, що матчі третього раунду кваліфікації ЛЄ відбудуться 8 та 15 серпня.

Раніше стало відомо, з ким Динамо зіграє на аналогічній стадії ЛЧ, якщо пройде Партизан.

Вікторія Динамо Київ Кривбас Ліга Європи

Вікторія

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