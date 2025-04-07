Результат незакономірний: Ашур – про нічию Полісся з Карпатами

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував нічию з Карпатами у 23-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що результат гри загалом незакономірний.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Результат першого тайму, може, закономірний, другого тайму і гри загалом – я б не сказав. На мою думку, гол, який ми пропустили, абсолютно проти логіки гри, яка відбувалась у другому таймі. Але іноді шукати логіку у невизначеному абсолютно не варто. Занадто багато епізодів ми сьогодні втратили у другому таймі. Саме у той момент, коли ми їх створювали, ми отримали цей гол.



Здається, це був перший влучний удар, і вони його використали, а ми створювали і з гри не змогли використати, на превеликий жаль, хоча їх було чимало. Ми багато разів змушували суперника помилятись. Нам не вистачало тільки заключного дотику", – зазначив Ашур.