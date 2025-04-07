Результат незакономірний: Ашур – про нічию Полісся з Карпатами
Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував нічию з Карпатами у 23-му турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що результат гри загалом незакономірний.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Результат першого тайму, може, закономірний, другого тайму і гри загалом – я б не сказав. На мою думку, гол, який ми пропустили, абсолютно проти логіки гри, яка відбувалась у другому таймі. Але іноді шукати логіку у невизначеному абсолютно не варто. Занадто багато епізодів ми сьогодні втратили у другому таймі. Саме у той момент, коли ми їх створювали, ми отримали цей гол.
Здається, це був перший влучний удар, і вони його використали, а ми створювали і з гри не змогли використати, на превеликий жаль, хоча їх було чимало. Ми багато разів змушували суперника помилятись. Нам не вистачало тільки заключного дотику", – зазначив Ашур.
У підсумку Полісся зберегло за собою четверту сходинку в турнірній таблиці, набравши 38 очок. Карпати ж втратили можливість обійти Кривбас, який має 35 очок, залишившись 6-ми із 33 балами. Повна турнірна таблиця після 23-х турів у цій новині.